Вакцинация против вируса папилломы: лучшую вакцину обещает закупить Минздрав

В Казахстане будет использована самая лучшая вакцина против вируса папилломы в рамках вакцинации девочек, заявила глава Минздрава Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"Конкурса еще нет, не могу говорить о том, какая вакцина будет. Но самая лучшая в мире", - сказала министр в кулуарах мажилиса.

Министр добавила, что в рамках национального календаря прививок Казахстан закупает только сертифицированные вакцины Всемирной ассоциацией здравоохранения.

Она также пояснила, почему вводят вакцинацию против этого вируса.

"В прошлом году была принята большая онкологическая программа в республике Казахстана. В рамках нее было уделено большое внимание профилактике заболевания.

С целью профилактики с этого года в Казахстане будет внедрена вакцинация против вируса папилломы человека.

11-летним девочкам и родителям будет предлагаться вакцинация. Если вы хотите обезопасить детей в будущем от болезней злокачественных болезней, можете привить детей", - сказала Гиният.