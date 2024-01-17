Вакцинация против вируса папилломы: лучшую вакцину обещает закупить Минздрав
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В Казахстане будет использована самая лучшая вакцина против вируса папилломы в рамках вакцинации девочек, заявила глава Минздрава Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.
"Конкурса еще нет, не могу говорить о том, какая вакцина будет. Но самая лучшая в мире", - сказала министр в кулуарах мажилиса.
Министр добавила, что в рамках национального календаря прививок Казахстан закупает только сертифицированные вакцины Всемирной ассоциацией здравоохранения.
Она также пояснила, почему вводят вакцинацию против этого вируса.
"В прошлом году была принята большая онкологическая программа в республике Казахстана. В рамках нее было уделено большое внимание профилактике заболевания.
С целью профилактики с этого года в Казахстане будет внедрена вакцинация против вируса папилломы человека.
11-летним девочкам и родителям будет предлагаться вакцинация. Если вы хотите обезопасить детей в будущем от болезней злокачественных болезней, можете привить детей", - сказала Гиният.
Она подчеркнула, что вакцинация будет проводиться только с согласия родителей.
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