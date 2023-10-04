Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты потребовали законодательно запретить радикальные религиозные движения в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен Ермурат Бапи отметил, что в нашей стране на сегодня созданы все условия для развития традиционных религий.

"Количество строящихся мечетей и храмов не ограничено. Даже если в больших городах нет свободных участков для строительства школ, есть место для строительств мечетей и церквей. Духовный мир казахского народа должен был развиваться не с мечети, а со школы и искусства", - высказался он.

Он напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев недавно с трибуны ООН выразил обеспокоенность, что в европейских странах происходят акты сожжения Корана, единственным из числа политических лидеров подняв этот вопрос.

Однако, по словам Бапи, последние несколько лет в Казахстане рапространяются чуждые течения, прикрывающиеся религией Ислам, которые угрожают государственной целостности.

"Самое печальное, что эта исламская секта распространяется в некоторых регионах Казахстана, особенно в Атырауской, Актюбинской, Мангыстауской, Алматинской областях. Все больше ваххабитов приверженцев салафизма в малом бизнесе этих регионов, особенно в рыночной торговле. То есть это значит, что есть представители местной власти, которые предоставляют широкие возможности для всестороннего развития этой негативной секты", - отметил он.

Мажилисмен заявил, что многие известные личности и даже депутаты придерживались радикальных религиозных течений.

"Даже внутри самой верховной власти есть высокопоставленные чиновники, поддерживающие пропаганду ваххабизма. Такие слухи дошли до меня. Если это так, то значит, наша независимая государственность находится под угрозой", - добавил он.

Мажилисмен обратился с депутатским запросом к премьер-министру РК Алихану Смаилову:

"В этой связи у депутатов есть несколько вопросов. Понимаете ли вы и ваш кабинет министров сложившуюся сложную ситуацию? Есть план действий против угрозы дробления на религиозной основе? Разрабатывается ли правительством и уполномоченными органами и КНБ меры или правительственная программа оперативного пресечения розни, порождаемой негативными религиозными течениями? Считаете ли, что назрела необходимость внести поправки в закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях?", - сказал депутат.

Бапи заверил, что если будет законодательная инициатива со стороны правительства, то депутаты готовы её поддержать.

В свою очередь мажилисмен Казыбек Иса поддержал коллегу обратился с депутатским запросом к правительству и Комитету национальной безопасности.

"Пришло время строго запретить законом религиозный радикализм, потому что он продолжает упорно бороться за уничтожение нации. Партия "Ак жол" на протяжении нескольких лет вносит предложения о строгом законодательном запрете религиозных радикальных течений. В 2011 году власть занималась этим вопросом, всем министерства и ведомства, Генпрокуратура и Верховный суд поддержали. И кто тогда был против? Только КНБ выступил против и этот запрет не был внесён в закон. (…) Невозможно бороться с проблемой, не искоренив её", - заявил он.

По его словам, если бы ранее приняли законопроект, запрещающий радикальные религиозные движения в Казахстане, возможно не случились бы трагические события, приведшие к кровавому январю.