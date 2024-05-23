В зоопарке Алматы умер медведь из Праги: чешская сторона требует расследования

Крупный международный скандал разгорается вокруг алматинского зоопарка. Там скончался белый медведь, которого привезли из Чехии. О смерти косолапого в зверинце Праги узнали случайно, когда захотели проведать подопечного. Теперь там намерены требовать тщательного расследования обстоятельств гибели животного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Полярному медведю Тому было 16 лет. Два месяца назад его привезли в Алматы из Праги для разведения.

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Но уже в начале мая хищника не стало.

Казахстанская сторона оповестила коллег о гибели медведя только через две недели после его смерти. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил директор пражского зоопарка.

Мирослав Бобек заявил, что Том был абсолютно здоров. В Чехии не понимают, почему информацию долгое время скрывали.

В алматинском зверинце комментировать случившееся пока отказываются.