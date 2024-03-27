В ЗКО усилят работу по предупреждению паводков

Аким ЗКО поручил усилить работу по предупреждению паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

"В Уральске и 9 районах области из-за сильного снеготаяния и обильных дождей была проведена откачка талых, дождевых и канализационных сточных вод из подвалов 3 социальных объектов, 5 многоэтажных домов и дворовых территорий, также из 298 частных домов", - говорится в сообщении.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил подтопленные микрорайоны в поселке Зашаган г. Уральск, водоканальную систему на Саратовском шоссе, а также улицы старого центра Уральска.

Глава региона лично осмотрел подтопленные опасные территории города и поручил провести соответствующие работы в усиленном режиме. В том числе Нариман Турегалиев поручил областному Департаменту по чрезвычайным ситуациям, акимату города и специалистам сферы коммунальных услуг своевременно осуществлять откачку талой и дождевой воды, перекрытие дорог, укладку мешков с песком, а также очистку водоканалов и трубопроводов.

Аким области также отметил, что противопаводковые работы находятся на строгом контроле. Специальный областной штаб по предупреждению паводков в настоящее время работает круглосуточно.



Напомним, что 26 марта 2024 года на территории области и в городе Уральск выпали обильные осадки в виде дождя, которые не прекращаются на текущий момент. Дождевые и талые воды угрожают затоплению жилых домов из-за того, что не успевают просачиваться в мерзлую землю.