В ЗКО школьники учатся в здании акимата

Фото: astanatv.kz

Школьникам села Амангельды в Западном Казахстане приходится учиться в здании акимата и местного дома культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Дело в том, помещение местной школы непригодно для работы. Поэтому в кабинете вместо акима сидят пятиклассники. Сам аким переехал в помещение поменьше. А в местном доме культуры концертный зал разделили обычными занавесками и посадили несколько классов.

"Дети обучаются в посёлковом клубе, доме культуры и здании акимата. Обучаются в две смены, всё, что нужно для учебы, у детей есть. Но очень хочется, чтобы наш капитальный ремонт побыстрее закончился, дети уже соскучились по своим родным стена", — говорит директо школы Анар Габдуллина.

Данная сельская школа была построена 41 год назад. И здание, как говорится, просто трещало по швам. Родители забили тревогу и попросили власти сделать капитальный ремонт. Было выделено 353 миллионов тенге. Но средства перевели не вовремя, и дело затянулось. Теперь подрядчик просит дать ему ещё месяц и утверждает, что на сегодня выполнено только 83% работ. К школе полностью не подключена электросеть, территория завалена стройматериалами. Но скоро здание отремонтируют, и уже летом в помещениях откроется мини-детский сад, а летний лагерь примет ребят на отдых.