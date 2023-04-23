В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Грузовик и легковой автомобиль Nexia столкнулись на трассе в Туркестанской области. В резульате погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария произошла на дороге Тортколь-Шаульдер-Туркестан-Кентау, на территории Отырарского района области.