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t.me/POLICE_of_KZ 23 Апреля, 13:58
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23 Апреля, 13:58
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека

Грузовик и легковой автомобиль Nexia столкнулись на трассе в Туркестанской области. В резульате погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария произошла на дороге Тортколь-Шаульдер-Туркестан-Кентау, на территории Отырарского района области.

"В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки с различными травмами доставлена в районную больницу. Данный факт зарегистрировано по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства", —  прокомментировали в полиции. 

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23 Апреля, 13:58
1047
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