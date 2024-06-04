В Жетысу в День государственных символов организовали патриотическое шествие

В День государственных символов в Талдыкоргане провели патриотическое шествие, в котором приняли участие порядка 300 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу. Среди них спортсмены, волонтеры, члены политических партий и общественных объединений, победители марафона-байги "Ұлы дала жорығы", юные кадеты, велосипедисты, молодежь, представители творческой интеллигенции и СМИ. В торжественном мероприятии принял участие аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

Стартовав в парке "Жастар", участники шествия прошлись и проехались по улицам Ж. Балапанова, Б. Ашимова, пройдя вдоль трассы Талдықорган – Алматы и дойдя до флагштока с Государственным Флагом, который установлен на высоте 92 метра. В руках всех участников шествия развевались Государственные Флаги и флажки, а представители молодежи пронесли в руках Государственный Флаг размером 12 м на 6 м и Государственный Герб как главные символы свободы и независимости страны.

Праздничное мероприятие, в котором приняли участие руководство области и города, депутаты областного и городского маслихатов, ветераны, общественные деятели, молодежь, горожане и все участники шествия, продолжилось возле флагштока. В сопровождении военного оркестра военнослужащие внесли Государственный Флаг и Герб. Затем состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага и прозвучал Государственный гимн. Торжество завершила концертная программа, в рамках которой были исполнены патриотические песни "Көк тудың желбірегені", "Байтақ далам", "Атамекен".