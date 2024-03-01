В Жетысу осудили чиновника за злоупотребление должностными полномочиями
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Приговором суда бывший руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог осужден за злоупотребление должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.
В 2023 году общественный резонанс вызвало разрушенная из-за смыва талыми водами дорога к ст. Малайсары в Кербулакском районе.
Прокурорская проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке.
"Расследование показало, что работы проведены без проектно-сметной документации и экспертизы под видом текущего ремонта. В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество работ, что привело к разрушению дороги. Ущерб, причиненный государству, составил более 22 млн тенге", - говорится в сообщении.
Суд назначил наказание не связанное с лишением свободы с учетом признания вины, возраста подсудимого и полного возмещения ущерба.
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