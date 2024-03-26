В Жетiсу бизнесменам вернули более 50 млн тенге
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
74Фото: bbooster.online
Прокуроры защитили права более 160 предпринимателей и вернули им положенные денежные средства по исполненным договорам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетiсу.
"Согласно требованиям законодательства о государственных закупках, внесенные гарантийные суммы должны возвращаться предпринимателям сразу же после исполнения ими своих обязательств. Однако, медицинские учреждения области Жетісу, несмотря на своевременное исполнение обязательств на протяжении более года не возвращали причитающиеся суммы в размере 50 млн тенге", - говорится в сообщении.
По акту надзора предпринимателям возвращены денежные средства, а 30 должностных лиц допустивших нарушения привлечены к ответственности.
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