В Жанаозене запрещённые религиозные книги продавали в торговых центрах и на базарах

Фото: instagram.com/mangistaupd

Жители Жанаозена незаконно распространяли религиозную литературу через крупные торговые центры, рынки и магазины. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Административные правонарушения в сфере религиозной деятельности и религиозных объединений выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму. В ходе проверок правоохранители изъяли более 200 книг религиозного содержания, выставленных на несанкционированную продажу.

Владельцев торговых точек привлекли к ответственности по статье 490 КоАП РК - "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях".

Ранее в МВД сообщили о задержании в аэропорту Шымкента иностранца, пытавшегося завезти в Казахстан 50 книг религиозного содержания.