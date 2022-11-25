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В Жанаозене уволили физрука, которого обвинили в избиении школьника
В Жанаозене уволили учителя физкультуры школы-гимназии №5, которого обвинили в избиении ученика, передает BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в отделе образования города.
"15 сентября 2014 года был принят на работу учителем физкультуры в КГУ "школа-гимназия №5" Жанаозенского городского отдела образования. Учитель был уволен с работы в соответствии со статьей 52 , пункт 1, часть 14 Трудового кодекса Республики Казахстан", - сообщили в отдел образования.
Директору школы сделали замечание.
Ранее история с избиением учащихся в жанаозенской школе попала в интернет, когда школьники опубликовали видеодоказательство. Произошедшее привлекло внимание правоохранительных органов. Полиция начала досудебное расследование.
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