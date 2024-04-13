В загадочный долгострой превратился проект по строительству школы в Кокшетау

В очередной долгострой превратился проект по возведению новой школы на 1 200 мест в Кокшетау. Впрочем, школу в микрорайоне Сарыарка собирались строить поначалу, но позднее власти планы переиграли — это будет лицей-интернат "Білім Инновация" на 588 мест. Что нужнее городу сегодня, когда остро стоит проблема переполненных классов? Объект строят вот уже четвертый год, а рабочие только начали кладку стен второго этажа. Тогда почему заказчик закупил ещё в 2022-м мебель: парты и стулья, шкафы, кресла, гардеробные вешалки? И почему акты выполненных работ выглядят так, будто здание уже на этапе внутренней отделки? В "мутном", как его назвали общественники, проекте разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Четыре года ожидания и 17 дополнительных соглашений

Итак, договор на строительство школы на 1 200 мест в микрорайоне Сарыарка заключён в 2021 году, завершить планировалось в 2023-м. На тот момент его договорная стоимость составляла почти 4 млрд тенге. Но спустя какое-то время планы изменились. В марте прошлого года состоялось совещание с участием бывшего акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева и представителей международного общественного фонда "Білім Инновация". Стороны приняли решение скорректировать проект, переделав его в школу-интернат на 588 мест с переоборудованием части здания под общежитие.

Пока проектно-сметная документация корректировалась, работы на площадке, понятное дело, приостановили. В ноябре прошлого года было получено положительное заключение экспертизы на откорректированный проект – его стоимость увеличилась с 4 до 5,1 млрд тенге. За это время было выполнено 17 дополнительных соглашений, что характерно для долгостроев.

По информации заказчика – управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области, до нынешнего года из местного бюджета было выделено и освоено порядка 2,5 млрд тенге. Забегая вперед, отметим, что к 800 с лишним миллионов у местных общественников имеются вопросы. Но об этом чуть позже.

На завершение проекта необходимо 2,7 млрд тенге. Эта сумма заявлена в министерство просвещения — достраивать лицей планируется за счёт средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.

"Окончательного проекта ещё не было, а крыша уже была"

Одинаковые ли по затратам это проекты – школа и лицей-интернат?

"Из-за того, что меняется объёмно-планировочное задание, соответственно, расчёт уже не будет таким – на одно ученическое место. Естественно, если бы стоимость рассчитывали на 1 200 мест, цена одного ученического места была бы меньше, чем сейчас, когда их 588. При этом третий этаж будет полностью рассчитан под общежитие для проживающих учеников", — прокомментировал в интервью корреспонденту заместитель руководителя ведомства-заказчика Азамат Байкуанышев.

Итак, два с половиной миллиарда освоено, в настоящее время рабочие завершили кладку стен первого этажа, перекрытия и принялись на кладку стен второго. При этом, заказчик не исключает вероятности полного завершения работ до конца года.

"По нормативным срокам с учётом откорректированной экспертизы, срок завершения объекта – 2025 год. Но в случае выделения средств в полном объёме в текущем, мы планируем завершить проект до конца года", — сообщил Байкуанышев.

Между тем, у общественников области возникли вопросы к 800 млн тенге. Точнее, к видам работ, выполненных на эту сумму.

"Например, согласно актам выполненных работ, которые прикреплены на портале госзакупок, уже выполнены такие работы, как искусственный спортивный газон для футбольного поля, приобретено основное оборудование – парты, стулья, шкафы, полы на 4 тыс квадратных метров, вентиляция, плиты перекрытия на 11 тысяч квадратов, покрытие спортзала. И самое интересное – крыша, окна, внутренняя отделка — это подвесные потолки, полы, оборудование светотехническое", — отмечает эксперт областного филиала РОО "Әділдік жолы" Самира Тайтенова.

Причём некоторые работы повторяются.

"Так, в последнем акте от ноября 2023 года мы снова видим плиты перекрытия на 2 100 кв м., внутреннюю отделку – плитку керамическую и также внутренние инженерные сети. То есть мы видим некоторые повторные средства, которые выделены на одни и те же виды работ. С чем это связано, думаю, будет уже более понятно по итогам аудита. На сегодняшний день мы направили соответствующие письма в антикоррупционную службу", — дополнила антикор-волонтёр.

На сегодня известно, что антикоррупционная служба направила обращение экспертов РОО "Әділдік жолы" для проведения проверки с заключением в аппарат акима области и департамент внутреннего госаудита.

"Заранее, чтобы сэкономить"

В свою очередь, заказчик поясняет: строительные материалы и мебель для объекта подрядчик купил заранее, чтобы сэкономить.

"В 2022 году были закрыты формы по поставке части оборудования, чтобы предупредить повышение цен на данные виды товаров на рынке. Это парты, стулья, шкафы, искусственный газон, линолеум, кафель, светотехническое оборудование, вентиляция, армстронг, материал для оконных проемов, батареи, электропроводка", – пояснил Азамат Байкуанышев.

Но заведомый закуп позволит сэкономить, если подрядчик намерен завершить работы к сроку, а в проекте далее ничего не меняется. Здесь же в марте прошлого года проект претерпел серьёзные изменения – 1200 заменили на 588 ученических мест, не говоря уже о том, что в нём появился интернат. Но, как говорится, заказчику видней.

Так или иначе, все закупленные материалы хранятся на складах поставщиков, заверили в госоргане.

"Подрядчик там же, где закупает, и хранит. Что касается выполненных работ по демонтажу стен, данные работы были предусмотрены в откорректированной экспертизе, ввиду изменения объёмно-планировочного задания. Речь идёт о переоборудовании части здания под общежитие", — дополнил замруководителя управления строительства.

Кроме того, в полном объёме закуплены кирпич, плиты перекрытия и минплита. Эти строительные материалы, по словам чиновника, поставлены на стройплощадку, что позволяет обеспечить бесперебойную работу. Но такое хранение стройматериалов весной, в период паводков, может испортить их качество. Поэтому антикор-волонтёры намерены инициировать проверку уполномоченных органов.

Однако чиновник заверил, что на качестве материалов это никак не скажется.

"Весь материал сертифицирован, соответственно у него есть определённый запас прочности. Если он не может выдержать просто нахождение, то как он будет выдерживать нагрузку при эксплуатации? Ему ничего не будет", — подчеркнул Азамат Байкуанышев.

Ну, и касательно крыши, которой нет.

"Это просто раздел называется "Крыша", это же плиты перекрытия. Мы же говорим, что мы весь материал закупили, чтобы коробку собрать", — пояснил собеседник.

"Объекты-призраки"

К слову, технический надзор на этом объекте обеспечивает компания "НұрӘлем құрылыс".

"Общий объём средств, выделенный на технадзор, составляет порядка 63 млн тенге, из них уже освоено 41 млн 400 тыс тенге. За какие работы идут эти суммы, нам не совсем понятно. Как и подрядная организация "SCS Инжиниринг", так и "НұрӘлем құрылыс" работают и на других социальных объектах. И, к сожалению, там также имеются вопросы", – отметила Самира Тайтенова.

Таким образом, благодаря далеко наперёд закупленным материалам, акты выполненных работ выглядят так, будто здание уже на этапе внутренней отделки.

Между тем, в Акмолинской области, по словам эксперта, время от времени возникают объекты-призраки, несмотря на принятие закона "Об общественном контроле".

"Об этом совсем недавно говорил руководитель рабочей группы по законопроекту о внесении изменений в закон "О государственных закупках". В целях недопущения подобных случаев мы надеемся, что этот закон все-таки примут. Это поручение нашего президента, что на портале госзакупок и в целом в открытых источниках необходимо полностью обеспечивать документацию – от начала работ до стадии их реализации с фактическим прикреплением фото- и видео- подтверждающих документов. Это тоже поможет обеспечивать общественный контроль и избегать объектов-призраков", — заключила Самира Омирбаевна.

Что городу нужней?

Ну, и наконец, насколько оправданно решение властей строить за бюджетные деньги турецкий лицей – в то время, когда средние учебные заведения города, особенно в северной его части, испытывают сильный дефицит ученических мест?

Кстати, первый этим проектом ещё несколько лет назад заинтересовался местный общественник, директор областного филиала РОО "Общенациональное движение против коррупции "Жаңару" Игорь Плюснин.

"Поначалу, когда ещё не было известно, что в том числе сеть лицеев "Білім Инновация" со следующего года переходит в госуправление, я задавался вопросом: кто вернёт вложенные в частную структуру государственные миллиарды? И второй вопрос: почему при жесточайшем дефиците ученических мест в микрорайонах Коктем, Васильковский, Сарыарка, целых 1 200 мест, а в две смены это 2 400, мы отдаём лицею с интернатной системой, где можно учиться только с 7 класса и только на государственном языке?", — отметил активист.

Главный педагог Акмолинской области Шокан Оразалин согласился: потребность, и вправду, большая.

"Но объект, во-первых, строится частично на средства Фонда поддержки инфраструктуры образования. Во-вторых, мы должны создавать условия для обучения и одарённых детей. Лицеисты "Білім Инновация" достойно защищают честь региона на республиканских и международных олимпиадах, привозят награды с самых престижных, мировых интеллектуальных соревнований. Сейчас они учатся в приспособленном здании, там нет должных условий, к примеру, того же спортзала. Несмотря на это, показывают прекрасные результаты. В-третьих, сейчас в лицее учатся только мальчики – с переездом в новое здание там будут учиться девочки тоже, главный критерий – одарённость. Мы же должны думать не только о рабочих специальностях, но и будущих учёных, менеджерах. Их нужно растить с малых лет. Поэтому мы не могли упустить такую возможность, Вы правильно сказали, он же потом переходит в городскую систему школ", – пояснил руководитель областного управления образования.

Между тем, в том же микрорайоне Сарыарка строятся две комфортные школы, в планах – пристройка к самой переполненной в Кокшетау СШ № 17.

"Рассматривается вопрос о выделении средств из этого же фонда на строительство пристройки к школе № 17. Она – да, сильно переполнена, об этом все знают. Строительство началось, возводят нулевой уровень. Также в микрорайоне Сарыарка строятся две комфортные школы на 1,5 тысячи мест каждая, в две смены это будет 6 тысяч мест. Потребности в северной части города мы закроем", — заверил Шокан Оразалин.

Фото Асель Турар