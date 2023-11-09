В Южной Корее робот убил человека

В Южной Корее робот насмерть задавил человека, не сумев отличить его от коробки с овощами, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, роботизированная рука, приняв мужчину за ящик с овощами, схватила его и прижала к конвейерной ленте, раздавив лицо и грудь.

Несчастный случай произошел на заводе по сортировке перца. Погибший проверял работу датчиков робота перед тестовым запуском, запланированным на 8 ноября. Робот должен был поднимать ящики с перцем и ставить их на паллеты.

Изначально испытания были запланированы на 6 ноября, но из-за проблем с датчиком роботизированной руки их пришлось перенести.

Вечером работник компании, изготовившей роботизированную руку, проводил проверку машины. В этот момент она и дала сбой.

40-летнего пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли.

В заявлении после инцидента официальный представитель экспортного сельскохозяйственного комплекса Donggoseong, которому принадлежит завод, призвал создать "точную и безопасную" систему.

В марте в Южной Корее произошел похожий инцидент: 50-летний рабочий завода по производству автомобильных деталей получил серьезные травмы, оказавшись на пути роботизированной руки.