В Южной Корее официально запретили употребление собачьего мяса
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Специальный законопроект, запрещающий употребление собачьего мяса, принял парламент Южной Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.
В Южной Корее правящая и основная оппозиционная партии совместно выступили за специальный законопроект, запрещающий разведение и забой собак, а также распространение и продажу собачьего мяса. Проект был принят парламентом - 208 выборных представителей проголосовали "за", двое воздержались.
Согласно государственной статистике, в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают продукты, приготовленные из собачьего мяса.
Законопроект также предоставит субсидии тем, кто работает в индустрии собачьего мяса, чтобы они могли сменить работу.
Отмечается, что девять из десяти жителей Южной Кореи заявили о нежелании есть собачье мясо.
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