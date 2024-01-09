В Южной Корее официально запретили употребление собачьего мяса

Специальный законопроект, запрещающий употребление собачьего мяса, принял парламент Южной Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.

В Южной Корее правящая и основная оппозиционная партии совместно выступили за специальный законопроект, запрещающий разведение и забой собак, а также распространение и продажу собачьего мяса. Проект был принят парламентом - 208 выборных представителей проголосовали "за", двое воздержались.

Согласно государственной статистике, в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают продукты, приготовленные из собачьего мяса.

Законопроект также предоставит субсидии тем, кто работает в индустрии собачьего мяса, чтобы они могли сменить работу.

Отмечается, что девять из десяти жителей Южной Кореи заявили о нежелании есть собачье мясо.