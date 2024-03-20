В юрты заходить можно: Для семейчан к Наурызу готовят культурный сюрприз

Сотни литров Наурыз коже, тысячи бауырсаков и несколько казанов плова - такое угощение готовят для жителей Семея к великому празднику. Но горожан приглашают на торжественные площадки не столько насладиться праздничными угощеньями, сколько прокачать свою эрудицию. Главная платформа города превратится в выставочный комплекс, посвящённый великим умам Казахстана. А модный показ и ремесленные мастер-классы обещают оставить яркие впечатления. Как готовятся к Наурызу в городе интеллигентов, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году акимат Семея планирует отметить Наурыз на высоком уровне. В связи с этим организаторы праздника разработали особый план мероприятий и наполнили сценарий яркими фишками.

Отделы культуры, спорта и внутренней политики города Семей, которые взялись удивить и порадовать всех гостей праздника, постараются собрать на городском торжестве самых талантливых и ярких представителей городской среды.

Как рассказали в отделе культуры, праздник весеннего равноденствия доберётся до окраинных посёлков уже 21 марта. В этот день с 11:00 до 13:00 пройдут праздничные мероприятия в районах Степной, Водный, Бобровка, Восточный, Дальняя, Жоламан, Компоселок, Холодный Ключ.

А главное торжество состоится 22 марта на пяти городских площадках: на центральной площади, на площади им. М. Ауэзова, в районе Затона и ЖД вокзала. В этом году добавилась ещё одна праздничная платформа – в новом микрорайоне Карагайлы. Здесь пройдут выставки, театрализованные представления, соревнования по спортивным и интеллектуальным состязаниям. И, конечно, угощение национальными блюдами.

Раньше в Семее главным предназначением юрт на Наурыз было красиво встретить и накормить важных и чинных людей из городского и областного акиматов, свиту акимов и приезжих гостей. Любили в юртах собираться и свои, работники предприятий, которые эти юрты и организовали.

В этом году госслужащие гарантируют, что все без исключения могут посетить национальные жилища. Правда, вместо колоритного дастархана в них будет собрана пища для ума.

"Одной из особенностей празднования Наурыза в этот раз станет то, что в соответствии с национальными традициями будут организованы импровизированные юрточные деревни, посвящённые известным в Казахстане юбилярам. Так, в этом году страна отмечает 130 лет со дня рождения Жусипбека Аймаутова, Беймбета Майлина, Ильяса Жансугурова и Сакена Сейфуллина. 120 лет со дня рождения Абильхана Кастеева и Алькея Маргулана, 125 лет назад родился Каныш Сатпаев. Об этих и других известных учёных и писателях расскажут гиды в юртах", - поведала о предстоящем мероприятии руководитель отдела культуры и развития языков г. Семей Маржан Бахатова.

На центральной площади построят 10 юрточных аулов, каждый из которых будет посвящён известному юбиляру. Аул подразумевает небольшой набор локаций с юртой в центре, состоящий к тому же из селфи-зон, выставочных прилавков. В самом доме планируется обустроить экспозиции, повествующие о жизни, деятельности и достижениях известного казахстанца, в честь которого и будет назван аул. Ещё по одной аналогичной интеллектуальной юрте можно будет увидеть на других четырёх праздничных площадках.

Ликбез для ценителей истории родной страны обещает максимально просветить всех желающих. В конце концов, "культурным и образованным быть модно", - любят повторять в городском акимате.

Помимо юрточных аулов на центральной площади развернутся ремесленные ряды, у которых зергеры будут рассказывать о своих творениях, и показывать процесс создания очередного рукотворного шедевра.

Долю красоты и грации внесут девушки во время модного показа. На импровизированном подиуме продефилируют финалистки конкурса национальной одежды, который ранее прошёл в Семее. Победительницы в трёх номинациях получат в качестве призов по 100 тысяч тенге. Модельеры представят на суд жюри национальные костюмы, одеяния с этномотивами и украшения.

Солидную площадку, чтобы было, где развернуться, обещают отвести для состязаний. Гости получат возможность посоревноваться в силе и ловкости. Одним из самых зрелищных поединков ежегодно становится приседание с живым грузом. Победитель получает того самого барашка с плеч. Меценаты из числа предпринимателей Семея подготовили для победителей около 30-ти призов.

Кстати, городской праздник обойдётся акимату Семея в 24 миллиона тенге. В эту сумму входит аренда сцены, гонорары для известных артистов, которые выступят для гостей вечером. Солидную часть берут на себя спонсоры. Они подготовят угощения – 22 марта на праздничных площадях будут бесплатно раздавать Наурыз-коже, бауырсаки и плов.

В этом году организаторы позаботились и о достаточном количестве мусорных баков и контейнеров, которые расставят по периметру площадок. Несмотря на это, городская администрация призывает горожан не бросать мусор на землю, если рядом не будет урны или она окажется переполненной.

"Дорогие горожане, мы призываем вас бережнее отнестись к нашему городу, к праздничным локациям. Еду будут раздавать в одноразовой посуде. Если бак окажется далеко от вас, просим взять пластик, салфетки и другие использованные предметы с собой и донести их до ближайшего мусорного бака", - призвал земляков руководитель городского отдела внутренней политики Нуржан Есенжолов.

Каждый год 23 марта праздничные площадки Семея превращаются в полигоны бытовых отходов. Поэтому согласно новой концепции "Наурызнама" 23 марта объявлен днём чистоты. Госслужащие и работники бюджетных организаций планируют выйти на улицы Семея в послепраздничный день, чтобы очистить их от последствий шумных гуляний. Сотрудники городского акимата призывают всех неравнодушных присоединяться к экологической акции.

Благо, погода в дни праздника обещает быть тёплой и солнечной. Это настоящая удача, говорят семейчане. Они помнят случаи, когда из-за метелей и 20-градусных морозов Наурыз приходилось переносить на апрель.

В целом по области Абай празднование "Наурыз мейрамы – 2024" пройдёт довольно масштабно и ярко. Все районы основательно готовятся к празднику весеннего равноденствия. По области предусмотрено больше трёхсот мероприятий. Все они разработаны согласно новым концептуальным подходам.

"В целом, мы ожидаем, что мероприятия позволят обеспечить максимальный охват всех категорий граждан, а также наполнить содержание праздника теплой атмосферой единения нации и всеобщей сопричастности к культуре и традициям казахского народа", - выразил надежду руководитель Управления общественного развития области Абай Айдар Садырбаев.

Фото Альбина Халел.