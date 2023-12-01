В Японии сотрудник ювелирного магазина отбился от грабителей с помощью древнего оружия самураев

Неудачная попытка ограбления привела к росту спроса на древнее самурайское оружие в Японии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Guardian.

Сотрудник ювелирного магазина в Токио был провозглашен героем после того, как предотвратил попытку ограбления и начал преследование после того, как трое подозреваемых скрылись. Но юбиляр был вооружен не электрошокером или перцовым баллончиком, а сасуматой - оружием, изобретенным самураями 4 века назад.

В японском сегменте Интернета завирусилось видео, на котором видно, как служащий магазина, одетый в белую рубашку и подтяжки, размахивает сасуматой – шестом, с раздвоенным концом, пытаясь успокоить троих мужчин в мотоциклетных шлемах, когда они попытались ограбить магазин в столичном районе Тайто. Затем он ударил шестом по мотоциклу грабителя, который он сбил на землю ранее.

Инцидент вызвал волну интереса к необычному орудию. Сасумата была специально разработана для удержания задерживаемого человека на расстоянии и без нанесения ему серьезных травм. Она появилась в эпоху Эдо (1603-1868 гг.). Но сасумата до сих пор используется полицейскими в Японии. А в школах создают спецгруппы из учителей, которые должны задерживать злоумышленников тоже с помощью этого боевого ухвата.

После того, как кадры попытки ограбления привлекли внимание Интернета, производитель автозапчастей, который также производит раздвоенный шест, сообщил о потоке запросов на традиционное оружие. Фирма, сотрудники которой используют свои навыки металлообработки для изготовления сасуматы, сообщила, что когда-то продавала всего несколько штук в месяц, но с осени прошлого года получает до 10 заказов в день.