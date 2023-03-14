В Японии пересмотрят приговор человеку, который ждёт казни уже полвека

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Верховный суд Японии распорядился провести новый суд по делу 87-летнего Ивао Хакамады, который был приговорён к смерти в 1968 году по обвинению в убийстве семьи из четырёх человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

С тех пор Хакамада ожидает казни - по данным правозащитной организации Amnesty International, он пробыл смертником дольше всех в мире.

Хакамаду арестовали по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Те были найдены с ножевыми ранениями после пожара на фабрике по переработке соевых бобов неподалеку от Токио в 1966 году. После 20 дней допросов Хакамада, который до этого был профессиональным боксёром, признался в убийстве.

Однако во время суда Хакамада заявлял, что следователи его избивали, и признания были получены под пытками. Адвокаты подозреваемого также утверждают, что следователи сфабриковали доказательства. В числе прочего во время повторного суда по делу Хакамады будет решено, совпадает ли его ДНК с тем, что было извлечено из пятен крови на одежде предполагаемого убийцы.

В 2014 году японский региональный суд выпустил Хакамаду из-под стражи и распорядился провести повторное заседание: судьи постановили, что доказательства его вины, возможно, были сфабрикованы. Суд Токио это решение отменил, но теперь Верховный суд Японии оставил решение о повторном заседании в силе.