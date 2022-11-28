В Японии намерены производить электричество за счёт снега

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В декабре в японском городке Аомори стартуют испытания необычной системы производства электричества. Электроэнергия будет вырабатываться благодаря разнице между температурой снега и температурой воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Раньше городские службы Аомори сбрасывали собранный на улицах снег в море, а теперь ему нашлось неожиданное применение.

Городские службы совместно с IТ-компанией Forte и Токийским университетом электросвязи оснастили бассейн в местной школе системой теплопроводных трубок и жидкостью. Коммунальщики будут сбрасывать в бассейн собранный с улиц снег, тогда как с другой стороны трубки будут выведены на воздух и подставлены под лучи солнца. За счёт разницы температур по трубкам начнётся конвекционное движение жидкости. Жидкость, в свою очередь, будет приводить в действие микротурбину. Чем выше разница температур, тем больше будет отдаваемая мощность.

Растаявший в бассейне снег можно утилизировать как обычную талую воду, а обычно снежные в этом районе зимы не дадут бассейну пустовать.

Испытание системы продлятся до марта. Ожидается, что её эффективность сравнится с выработкой энергии солнечными панелями, а экологическая чистота будет выше, чем у ветряной генерации. И действительно, отходов у предложенного решения со снегом и бассейном практически не будет, тогда как солнечные панели и ветряные турбины подлежат со временем утилизации и не имеют возможности для полной переработки.