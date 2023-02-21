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В январе многодетные семьи получили пособия в размере 33,1 млрд тенге
В январе 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности было охвачено 532,6 тысячи семей на общую сумму 33,1 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения.
На это государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:
- с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребёнка или по 13 800 тенге.
Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учёта их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трёх основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.
Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5 процента.
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