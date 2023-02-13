В "Яндекс.Такси" ответили на претензии АЗРК

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Агентство по защите и развитию конкуренции заявило, что "Яндекс. Такси" уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и умышленно затягивает антимонопольное разбирательство. В пресс-службе Яндекс Go прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Считаем обвинения в затягивании расследования необоснованными. Что касается конкретного обжалуемого запроса, то наша компания уже подала иск в суд - сам запрос незаконен, поскольку дублирует приостановленное в отношении компании расследование, а также имелся ряд нарушений со стороны департамента АЗРК по городу Алматы", - сообщили в Яндекс Go.

В компании уточнили, что в рамках подготовки и самого расследования от АЗРК и его департаментов получили множество официальных запросов.