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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 20:16
61
Сегодня, 20:16
61
Фото: pixabay.com

В "Яндекс.Такси" ответили на претензии АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции заявило, что "Яндекс. Такси" уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и умышленно затягивает антимонопольное разбирательство. В пресс-службе Яндекс Go прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Считаем обвинения в затягивании расследования необоснованными. Что касается конкретного обжалуемого запроса, то наша компания уже подала иск в суд - сам запрос незаконен, поскольку дублирует приостановленное в отношении компании расследование, а также имелся ряд нарушений со стороны департамента АЗРК по городу Алматы", - сообщили в Яндекс Go. 

В компании уточнили, что в рамках подготовки и самого расследования от АЗРК и его департаментов получили множество официальных запросов.

"Несмотря на срочность и большой объём данных мы направляли всю запрашиваемую информацию. Подчеркнем, что начало расследования считаем незаконным. Недавно суд поддержал нашу позицию и признал неправомерным проведение расследования за большую часть периода. Будем продолжать отстаивать свою позицию в вышестоящих инстанциях", - заявили в пресс-службе.

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#такси #АЗРК
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:16
61
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