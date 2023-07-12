В Яндексе появилась бесплатная услуга инватакси в Астане

В Астане запустили пилотный проект по оказанию услуги инватакси через приложение приложение "Яндекс Go". Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

Если раньше люди с инвалидностью заказывать автомобиль должны были за день до поездки, то теперь это можно сделать день в день. В приложении будет более быстрый подбор миашин, отслеживание статуса заказа в режиме онлайн и простая система мониторинга осуществленных поездок.

В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё..

"Я уже успела сделать две поездки. Это очень удобно. Прежде всего потому что услуга доступна в любое время, в том числе и в субботу-воскресенье. Обычное инватакси работает только по будням и до 16 часов, а ещё нужно заказывать за день до поездки, причём только на конкретный адрес. А все мы люди, бывает, что точка посадки меняется в последний момент. Теперь машина приезжает по времени как обычное такси. На данный момент очень понравилось, дальше посмотрим, как будет развиваться", – рассказала одна из получателей услуги Гульмира Шаймаганбетова.

На первом этапе в пилотном проекте в июле и августе будут участвовать города Астана и Алматы, а в случае положительного результата оказание услуги в новом формате будет реализовано на территории страны.