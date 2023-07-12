- Общественницу оштрафовали за ремонт дороги своими силами в Алматинской области 09:40 49
- В Яндексе появилась бесплатная услуга инватакси в Астане 09:20 124
- Токаеву пожаловались на дефицит воды в Мангистауской области. Президент поручил решить проблему 08:38 235
- Почти 50 детей отравились в детских садах российского Орска 08:28 238
- Главу турагентства осудили в Атырау за обман клиентов 07:41 325
- В Актобе судят бывшего акима области 06:21 581
- Питомцев зоопарка Караганды накормили мороженым 05:33 414
- Приговорённого к смертной казни освободят из казахстанской колонии 04:56 1282
- Десятки семейных дебоширов поместили в спецприёмник Атырау 03:35 403
- Новые должности предложат полицейским Костаная после скандала с наркотиками 02:47 507
- В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки близ жилых домов 01:10 462
- Рейс FlyArystan из Уральска в Алматы перенесли на 12 часов 00:18 565
- Это специально обученные люди - Дина Тансари о том, как женщин вербуют в сексуальное рабство 11.07.2023 615
- За разлитую серную кислоту предприниматель заплатит штраф в 2 млн тенге 11.07.2023 499
- Мошенник сдавал приезжим несуществующие квартиры в Астане 11.07.2023 493
- Врачи рассказали, как обезопасить себя от "летних" инфекций 11.07.2023 488
- Мужчина и восьмилетняя девочка погибли в пожаре в Темиртау 11.07.2023 541
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 639
- 26 лошадей погибли от удара молнии в Жамбылской области 11.07.2023 579
- Какой будет погода 12 июля в Казахстане 11.07.2023 579
- Подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Костанае 11.07.2023 591
- Нефти нет: "КазМунайГаз" закроет совместный с "Лукойлом" проект "Женис" 11.07.2023 612
- Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции 11.07.2023 521
- Члена ОПГ из Казахстана задержали в Бишкеке 11.07.2023 581
- Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос 11.07.2023 621
- Прививать или нет: врачи рассказали правду об обязательных прививках 11.07.2023 652
- 830 гектаров камыша сгорело в Атырауской области 11.07.2023 513
- Профессиональный и массовый спорт: как финансируется Sport Qory 11.07.2023 507
- Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции 11.07.2023 885
- Тело пропавшего туриста нашли спустя восемь дней в Туркестанской области 11.07.2023 752
- Дизайнер из Петропавловска представила коллекцию на неделе моды в Париже 11.07.2023 762
- Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана 11.07.2023 549
- Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева 11.07.2023 465
- Токаеву рассказали о продовольственной безопасности Астаны 11.07.2023 638
- Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы 11.07.2023 761
- Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана 11.07.2023 544
- Розе Рымбаевой неожиданно подарили автомобиль 11.07.2023 3471
- 250 казахстанских компаний представили продукцию на выставке в Екатеринбурге 11.07.2023 609
- У больницы появились долги: в управздраве Шымкента рассказали, почему уволили трансплантолога 11.07.2023 904
- КНБ проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу 11.07.2023 1052
- Вдвое сократилось количество букмекерских контор в Казахстане 11.07.2023 584
- "Я решил, что больше не буду оперировать" - известный трансплантолог сделал громкое заявление и уволился с работы 11.07.2023 7380
- Второй раз за лето закроют на ремонт одну из оживлённых магистралей столицы 11.07.2023 550
- В Астане проходит международный шахматный фестиваль в честь 25-летия столицы 11.07.2023 683
- Токаев заявил о недальновидности и бездействии властей Астаны 11.07.2023 577
- В каких районах столицы вместо ЖК построят скверы и школы 11.07.2023 684
- В МИИР утвердили стоимость проезда по БАКАД 11.07.2023 630
- Турнир проходил по категории "Дальность": зэки состязались в запуске бумажных самолетиков 11.07.2023 691
- На казахстанские банкноты вернут подпись главы Нацбанка 11.07.2023 595
- На грани банкротства: Почти на 20% сократились площади промышленных теплиц в Казахстане 11.07.2023 624
- Смертельное ДТП у столба LRT: водитель был трезв 11.07.2023 699
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 604
- Из-за ветра почти на сутки без света в Уральске остались жители двух тысяч домов 11.07.2023 514
- Адское потепление: казахстанцы пишут, что 50-градусная жара продлится месяц 11.07.2023 921
- Какие вещи нельзя брать в поезд: памятка пассажирам 11.07.2023 832
- В Казахстане изменили границы трёх областей 11.07.2023 861
- Павлодарцы готовятся к самой сильной в истории региона жаре 11.07.2023 749
- Как наказали костанайских полицейских, подозреваемых в торговле наркотиков 11.07.2023 668
- Вооружённых участников ОПГ задержали в Алматы во время спецоперации КНБ 11.07.2023 975
- Для уничтожения саранчи в Костанайскую область везут дополнительные препараты 11.07.2023 639
- Умер "генерал" казахстанской экономики Сайлау Байзаков 11.07.2023 863
- Арестован глава дирекции развития спорта по олимпийским видам акимата Астаны 11.07.2023 1111
- Назначен новый глава комитета торговли МТИ РК 11.07.2023 620
- Какой эффект даст новый закон об онлайн-рекламе, пояснил Дархан Кадырали 11.07.2023 628
- Онс Жабер хочет взять реванш у Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона 11.07.2023 815
- Снег выпал в Южной Африке впервые за 10 лет 11.07.2023 647
- Участки двух улиц и моста "Тулпар" перекроют в Астане с 11 июля 11.07.2023 726
- В Павлодарской области на глазах рассыпается асфальт от фирмы районного депутата 11.07.2023 2627
- Из-за жары в Уральске отключились светофоры 11.07.2023 616
- Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с переговорами о членстве в Евросоюзе 11.07.2023 683
- В сети распространилось видео плачущего воспитанника детского дома в Атырау 11.07.2023 1172
- Жара в палатах достигла 30 градусов: в Атырау пациенты больницы просят принести им вентиляторы 11.07.2023 725
- В Шымкенте выкупают квартиры у частных застройщиков 11.07.2023 770
- Цифровой алкоголь изобрели в Казахстане 11.07.2023 933
- Водитель-"фокусник" из Шымкента менял номера авто прямо в пути, избегая поля зрения видеокамер 11.07.2023 1077
- Обнародованы подробности гибели 8-летнего ребенка на винограднике в Туркестанской области 10.07.2023 1429
- Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в четвертьфинал Уимблдона 10.07.2023 1113
- Нанял экскаватор, чтобы закопать тело: жуткие подробности убийства ребёнка в Актобе 10.07.2023 2187
- Угроза остаётся — аким ЗКО о приближающихся к сёлам пожарах в регионе 10.07.2023 798
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 17235
- LOADING...
В Яндексе появилась бесплатная услуга инватакси в Астане
В Астане запустили пилотный проект по оказанию услуги инватакси через приложение приложение "Яндекс Go". Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.
Если раньше люди с инвалидностью заказывать автомобиль должны были за день до поездки, то теперь это можно сделать день в день. В приложении будет более быстрый подбор миашин, отслеживание статуса заказа в режиме онлайн и простая система мониторинга осуществленных поездок.
В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё..
"Я уже успела сделать две поездки. Это очень удобно. Прежде всего потому что услуга доступна в любое время, в том числе и в субботу-воскресенье. Обычное инватакси работает только по будням и до 16 часов, а ещё нужно заказывать за день до поездки, причём только на конкретный адрес. А все мы люди, бывает, что точка посадки меняется в последний момент. Теперь машина приезжает по времени как обычное такси. На данный момент очень понравилось, дальше посмотрим, как будет развиваться", – рассказала одна из получателей услуги Гульмира Шаймаганбетова.
На первом этапе в пилотном проекте в июле и августе будут участвовать города Астана и Алматы, а в случае положительного результата оказание услуги в новом формате будет реализовано на территории страны.
-
Trend news
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 638
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 604
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 17179
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 2882
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1116
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6185
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2410
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1507
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1848
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1942
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1425
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1414
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2198
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5322
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1701
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1286
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4510
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4220
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2747
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2876
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1652
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3379
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2772
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1777
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1805
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1912
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13180
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2252
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1706
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2786
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3531
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2504
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2885
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2334
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2820
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3324
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2840
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2715
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2153
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3125
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1828
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4055
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3041
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 178993
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2168
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4667
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5313
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4736
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3805
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3040
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7689
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2687
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22024
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3741
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16414
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5264
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11526
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3381
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5125
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3631
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3549
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3902
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3993
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4456
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3113
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4147
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28238
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2712
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3309
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3240
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3419
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2977
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3937
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3059
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4094
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12033
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30702
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3098
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3341
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3657
-
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 944
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1416
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1358
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1499
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1530
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1460
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1828
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1775
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1358
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1799
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1501
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1540
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1709
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1992
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1784
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1554
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1656
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1539
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2175
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1666
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1840
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2680
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1978
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1742
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1964
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1724
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1685
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1631
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1889
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2417
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2015
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1888
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3811
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2133
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2876
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3758
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2356
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2305
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38723
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2134
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3277
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2614
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2440
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3235
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2660
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2754
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3140
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3137
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3478
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4045
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4533
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3938
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3364
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3416
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3035
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4225
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5207
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4332
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3745
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3207
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4018
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3050
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3491
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3390
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3797
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3988
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3551
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4009
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4202
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5927
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4482
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6252
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4703
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4411
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4008
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4921
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3632
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4060
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5346
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3742