В WhatsApp запретят делать скриншоты аватарок

Разработчики WhatsApp готовятся запретить делать скриншоты аватарок пользователей мессенджера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Цель — защита конфиденциальных данных пользователей от распространения без ведома пользователей. Функция, которая блокирует скриншоты фотографий профиля, обнаружена в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.4.25.

При попытке сделать снимок экрана с фотографией профиля появляется уведомление, в котором говорится, что это невозможно. Подобное ограничение часто встречается в банковских приложениях или в мессенджере Telegram, если была установлена соответствующая опция отправителем снимка. Тем не менее злоумышленники могут запечатлеть фотографию с помощью другого смартфона, сфотографировав экран устройства, на котором открыт WhatsApp.

Пока функция доступна лишь некоторым тестировщикам бета-версии WhatsApp на Android. Когда нововведение заработает в стабильных версиях мессенджера и на других платформах, не сообщается.