В WhatsApp появятся новые функции

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В мессенджере WhatsApp в ближайшие месяцы появятся новые функции, передаёт BaigeNews.kz.

Так, при переносе аккаунта WhatsApp на новое устройство на старом устройстве будет показываться уведомление с просьбой подтвердить действие. Благодаря этой функции, если кто-то попытается перенести аккаунт пользователя на новое устройство без его ведома, он получит оповещение.

Будут внедрены меры проверки аккаунта в мессенджере, которые будут защищать его от взломов. При этом от пользователя не потребуется никаких действий.

Также в WhatsApp появится автоматическая проверка кодов безопасности.

"Благодаря этому нововведению при переходе в раздел "Шифрование" вы сможете моментально убедиться, что ваша переписка с выбранным контактом защищена", - сообщается в блоге мессенджера.