В WhatsApp появится расшифровка голосовых сообщений

Разработчики WhatsApp планируют добавить в Android-версию мессенджера функцию расшифровки голосовых сообщений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Функция расшифровки голосовых сообщений была замечена в мессенджере на iPhone ещё в прошлом году. Теперь разработчики планируют добавить её и для приложения на Android — функция была замечена в бета-версии WhatsApp под номером 2.24.7.8.

По заверениям разработчиков, перевод голоса в текст будет происходить локально на устройстве пользователя, чтобы не допустить утечки сообщений. После загрузки дополнительного пакета WhatsApp интегрирует расшифровку, чтобы пользователи могли читать голосовые сообщения.

С какими языками работает новая функция в WhatsApp, пока не ясно. Расшифровка голосовых сообщений пока находится на стадии разработки и тестирования, поэтому сроки её реализации неизвестны.