В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит закрепить более трех чатов, а также менять их порядок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на WABetaInfo.

"Увеличение числа закрепленных чатов позволит пользователям мессенджера установить важные и часто используемые чаты в верхушке списка. В таком случае они не будут смещаться вниз и теряться среди других бесед", - говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время эта функция находится еще в разработке и недоступна для бета-тестов, но уже сейчас можно ознакомиться с ее предварительной версией.

Когда конкретно новая функция будет доступна для пользователей, не сообщается.