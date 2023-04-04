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В WhatsApp появится функция блокировки чата при помощи отпечатка пальца
В WhatsApp появится функция блокировки чата при помощи отпечатка пальца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал gazeta.ru.
Новая функция была обнаружена в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.8.2. Она позволяет блокировать отдельные чаты, предоставляя доступ лишь по отпечатку пальца или паролю. Таким образом она добавляет дополнительный контур безопасности, защищая переписку пользователя от третьих лиц.
"Заблокируйте и спрячьте этот чат. Используйте отпечаток пальца, чтобы его открыть и прочитать уведомления. Для дополнительной приватности заблокированные чаты будут располагаться отдельно от всех остальных чатов", — гласит описание функции.
Сообщается, что медиа-файлы, например, фото или видео, отправленные в заблокированный чат, не будут автоматически сохраняться в памяти устройства.
Новая функция будет добавлена в будущем обновлении мессенджера. Дата релиза для широкой публики пока не сообщается.
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