В WhatsApp появилась новая функция

В бета-версии мессенджера WhatsApp для iPhone была обнаружена функция "картинка в картинке", которая позволяет просматривать видео в небольшом окошке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Нововведение было замечено в WhatsApp для iOS под номером 24.7.10.73. Установившие бета-версию приложения через сервис TestFlight могут просматривать видео с YouTube и Instagram, отправленных в WhatsApp, в режиме плавающего окна. В будущем функция будет работать и с видеофайлами, загруженными напрямую в мессенджере.

Пока что функция ограничивает просмотр видео лишь внутри приложения — при попытке выйти на рабочий стол или открыть другое приложение окно с роликом будет закрыто. Ожидается, что в будущем это будет исправлено, что позволит пользоваться всеми функциями смартфона, не отрываясь от просмотра видео.

Новая функция "картинка в картинке" для видео пока находится в разработке и доступна исключительно в рамках бета-тестирования. Когда именно нововведение заработает у всех пользователей WhatsApp, не сообщается.