В WhatsApp появилась новая функция

В магазине приложений Google Play появилась новая бета-версия мессенджера WhatsApp, которая поддерживает функцию форматирования текста в сообщениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал gazeta.ru

Новая опция реализована в виде контекстного меню при редактировании сообщении. С помощью форматирования можно цитировать отдельные фрагменты постов, а также оформлять их в пронумерованные или маркированные списки. Для этого от пользователя потребуется использовать специальные символы.

Прежде похожие функции появились в другом популярном мессенджере – Telegram.

Опробовать форматирование можно только в бета-версии WhatsApp для Android, которая имеет кодовое обозначение 2.24.2.9. Она уже доступна для скачивания в некоторых странах для тестеров. Появление новой функции в публичной версии мессенджера ожидается в ближайшее время.