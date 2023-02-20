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В WhatsApp появилась новая функция
Команда разработчиков WhatsApp выпустила крупное обновление iOS-версии мессенджера, главной функцией которого является режим "картинка в картинке", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Благодаря новой функции пользователи WhatsApp на iPhone теперь могут продолжать видеозвонки, даже если клиент мессенджера будет свернут. Нужно это прежде всего для того, чтобы, когда возникает необходимость воспользоваться другими функциями смартфона, видеозвонки не прерывались. Аналогичный режим ранее появился в фирменном приложении Apple для видеочатов FaceTime.
Также в новой версии WhatsApp появилась возможность добавлять подписи к отправляемым через мессенджер документам. Ещё отныне можно создавать длинные название групп и настраивать для них персонализированные аватары.
Чтобы воспользоваться перечисленными функциями, нужно перейти на страницу WhatsApp в App Store и проверить наличие новой версии под номером 23.3.77.
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