В WhatsApp любое фото можно будет быстро превратить в стикер

В WhatsApp появится функция создания стикеров из фото прямо в чате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.5 был обнаружен редактор стикеров, который позволяет при открытии любого изображения конвертировать его в стикер. Для этого достаточно открыть фотографию, нажать кнопку "Опции", которая выглядит как три вертикальные точки, после чего во всплывающем меню выбрать раздел "Создать стикер". Пользователю будет предложено сразу сохранить стикер или отредактировать его, после чего можно отправлять его в любом чате.

В прошлом эта функция была доступна тестировщикам WhatsApp на iOS. Теперь ею могут воспользоваться некоторые бета-тестеры на Android. Дата релиза полноценной версии мессенджера на всех платформах с работающим редактором стикеров не сообщается.