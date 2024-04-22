  • 22 Апреля, 09:01
  • BAIGENEWS

В Восточном Казахстане ведется постоянный мониторинг паводкоопасных участков

Сегодня, 08:27
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МЧС РК Сегодня, 08:27
Сегодня, 08:27
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Фото: МЧС РК

Накануне прибывший в регион начальник департамента ликвидации ЧС МЧС РК Кахарман Оразалин посетил г. Риддер,  Зайсанский и Шемонаихинский районы, передаёт BaigeNews.

Он осмотрел насыпные дамбы вдоль рек и ручьев, изучил готовность сил и средств на случай осложнения обстановки, ознакомился с ходом превентивных мероприятий, проводимых местными исполнительными органами.

Отметим, в регионе на реках наблюдается фаза половодья. Уровень воды в реках на сегодняшний день не превышает критических отметок.

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