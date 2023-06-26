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В ВКО запустили проект по изучению казахского языка в гостевых семьях
Пилотный проект по изучению государственного языка для школьников был запущен в Восточном Казахстане всего несколько дней назад, но уже не только набирает обороты, но и принес результаты. По словам представителей управления образования региона, все больше семей желают записать своего ребенка для изучения казахского языка в проект, причем не только в области, но и других регионах страны, сообщает корреспондент ВaigeNews.kz.
Среда плюс традиции
В Восточном Казахстане решили в очередной раз доказать, что лучше всего язык изучать не за партой, а именно в естественной среде. Для этого уже текущим летом школьников из разных городов и районов области отправили "погостить" в казахские семьи, погрузив в языковую среду. Проект так и назвали – "Гостевая семья".
Фото: Дмитрий Чернов.
Кстати, данный опыт давно используется в международной практике, но в Казахстане его применили впервые. Как рассказали в информационном центре ВКО, идея внедрить метод в Восточном Казахстане принадлежит бывшему акиму региона Ахметову. В управлении образования идею подхватили и за несколько месяцев учебного года составили программу и решили организационные вопросы.
"Надеемся, что проект покажет свою эффективность, такие мероприятия станут неотъемлемой частью языкового обучения. Смысл в том, что дети, которые недостаточно владеют казахским языком, будут жить в казахскоязычных семьях и изучать практический казахский язык. Но наша цель шире - хотим, чтобы ребята узнали историю края, познакомились с обычаями, традициями казахского народа, попробовали себя в игре на казахских народных инструментах, посетили интересные места, достопримечательности, участвовали в экскурсиях, совершили турпоходы", – рассказала руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.
Фото: Дмитрий Чернов.
Подготовительный процесс был не долгим, но тщательным. Сначала определили села для проживания детей – Катон, Урыль, Берель в прославленном своей красотой Катон-Карагайском районе. Впрочем, ориентировались не только на красоту заповедных мест с водопадами, горами, лесами, озерами, редкими животными и краснокнижными растениями. Отметим только, что именно на территории Катон-Карагайского района находится гора Белуха, национальный государственный природный парк.
"Местность исторически значимая. Она очень подходит для нашего проекта. Ведь именно там располагаются известные сакральные места, а природа района удивляет своей необычайной красотой и кристально-чистым воздухом. Именно здесь погружение детей в культуру, археологию будет наиболее полным и интересным", - уверены в управлении образования ВКО.
Затем определились с семьями, в которых должны были жить дети. Понятно, что отбор был серьезным.
"Одного согласия со стороны семьи было недостаточно. Первым принять школьников у себя предлагали учителям. Просто потому, что у них есть опыт работы с детьми, им знакомы возрастные и психологические особенности подростков. Впрочем, другим семьям тоже не отказывали, главное, чтобы были соответствующие рекомендации со стороны школы и отдела образования", - пояснили в областном ведомстве.
Фото: Дмитрий Чернов.
Это – не все. Затем был конкурс на соответствие семьи определенным требованиям. Семья должна быть полной, причем обязательно не только наличие супругов, но - и детей, а также отсутствие судимости, учета в наркологическом, психоневрологическом диспансерах.
"Безусловно, мы должны были быть уверены, что отправляем школьников в хорошие, безопасные условия. Но было еще и очень приятно, что и жители Катон-Карагайского района с радостью откликнулись на наши предложения разместить у себя детей, и сами родители учеников", - рассказала Инесса Чернышова.
Детей для участия в проекте, кстати, тоже отбирали. Это должны были быть школьники от 12 до 14 лет с определенными языковыми знаниями и словарным запасом. Ребят выбирали из школ городов Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, Шемонаихинского и Глубоковского районов русскоязычных семей.
Кстати, участие детей в проекте бесплатное, а вот семьям предусмотрены выплаты – по 181 500 тенге за каждого подселенного ребенка. В эту сумму входят расходы на питание, содержание, в том числе покупку всего необходимого, начиная от постельного белья и средств гигиены и заканчивая билетами на экскурсии.
Она же рассказала о том, что ребят ждет насыщенная программа, но главное, что общаться в семьях будут на государственном языке.
"Например, наступает утро, семья накрывает стол к завтраку. Конечно, заводится разговор. Пусть это будут короткие фразы, но они должны быть в обиходе ежеминутно. Каждый день у ребят расписан. Ежедневно будут прогулки, знакомства, общение с соседями, сверстниками, кроме этого семья, в которой будут ребята жить, познакомят с родственниками - возможно, через "Семейный альбом", возможно, сходят в гости. Вариантов много. Все это – на казахском языке. Но также нам важно создать оптимальные комфортные условия в принимающей семье с обеспечением психологического комфорта и сохранения семейного уюта, чтобы ребенок не чувствовал себя как в гостинице", - отметила Инесса Чернышова.
Много переживаний было и со стороны родителей, отправляющих своих детей на 20 дней "далеко в деревню".
"Наша Настена впервые уезжала одна, к тому же, по сути, к чужим людям. Конечно, переживали. И сейчас переживаем. Но сомнений по поводу того, что надо или не надо участвовать в проекте – не было ни секунды. Мы не собираемся никуда уезжать из Казахстана, это наша Родина, мы сами здесь выросли, наши дети здесь живут, учатся, поэтому знать язык надо. И мы были рады, что представилась возможность принять участие в таком проекте. У Насти по казахскому в школе пятерка, но я прекрасно понимаю, что опыта в общении ей не хватает, да мне кажется, и знаний. Поэтому никаких сомнений не было – надо ехать", - говорит мама 12-летней Насти из поселка Белоусовка Нина Назмиева.
Фото: Нина Назмиева.
Она приводит своих старших детей. Настя в семье младшая, у ее старшей сестры в школе тоже были хорошие оценки по предмету, но по-настоящему овладевать языком она начала только сейчас, когда уехала учиться в Семей, где появились друзья казахи.
"Настена живет в семье вместе с ровесницей из Глубоковского района. Девочку зовут Кристина. Вроде бы подружились, живут в отдельной комнате, пока все нравится. Семья приняла очень тепло наших детей, хорошо кормят. День у ребят расписан полностью – занятия, экскурсии, дискотеки. Дочь в восторге. Все время присылает фотографии телят. Очень они ей нравятся", - смеется Нина Михайловна.
Кстати, из белоусовской средней школы №1 для участия в проекте отобрали четверых ребят. Настя – единственная среди них девочка.
"Я уверена, что проект "Гостевая семья" принесет двойную пользу детям. Во-первых, через погружение в языковую среду дети научатся общаться на государственном языке именно в повседневных ситуациях: покупка продуктов, приготовление обеда, общение со сверстниками и так далее. Это как раз то, что не хватает им сейчас – практики в использовании языка. Во-вторых, ребята познакомятся с удивительнейшей природой Катон-Карагайского района, изучат историю, культуру казахского народа, примут участие в национальных обычаях. Так что участники проекта - настоящие счастливчики", - уверена учительница Белоусовской средней школы №1 Татьяна Зинковская.
Именно она преподает у Насти. Говорит, девочка очень старательная поэтому участие в проекте обязательно пойдет на пользу.
Встречали как звезд
Именно так охарактеризовал приезд ребят в села Катон-Карагайского района участник проекта Денис Федорченко. Он – один из 12 человек из Усть-Каменогорска, кто попал в проект.
"Как нас встречали, мне очень понравилось", - добавил парень.
По словам Дениса, по дороге до Катона, это село, в котором разместили его самого, они останавливались в других населенных пунктах – кое-где забирали участников проекта, кое-где просто перекусывали. Из-за этого время в дороге несколько увеличилось, но никто об это не жалел.
"Нас везде встречали ковровыми дорожками, музыкой, накрытыми столами. У двух ребят был день рождения в этот день, так их даже поздравили, подарили подарки. Очень приятно было за них", - рассказывает Денис.
Фото: Дмитрий Чернов.
Парень вместе со Святославом из Риддера попал в семью Ашимхановых Олжаса и Сауле, и их младших двух сыновей – Заңғара и Айхана. У супругов есть еще двое взрослых детей, но они живут отдельно.
"Мне кажется "наша" семья просто самая лучшая. Когда нам скинули видео того, как детей встретили, обняли, я даже прослезилась. Конечно, переживала за сына. Несмотря на то, что он с 1-го класса ездит по лагерям, думаю, может, еда не подойдет, приболеет, характерами не сойдутся. Нет, все просто замечательно. Наша "приемная" мама Сауле Касымжомартовна работает в школе. Хочу ее отдельно поблагодарить – всегда найдет время, все расскажет, успокоит. И судя по тому, что на все мои звонки и расспросы сын неизменно отвечает: "Все хорошо, ну я побежал, пока-пока", ему, действительно, интересно и просто некогда", - рассказывает мама мальчика Ирина Хрулева.
По ее словам, ребята очень хорошо вписались не только в семью, где для них все было готово – отдельная комната, необходимые вещи, но и в сам проект, поскольку все было продумано до мелочей, начиная от расписания и заканчивая связью с родителями.
"Нас заранее предупредили, что связь может пропадать, что не надо названивать детям все время – они будут заняты экскурсиями, занятиями, поездками… Так и получилось. Им просто некогда. Но я хочу особенно отметить занятия казахским языком. Помимо общения в семье, у ребят много интенсива по казахскому, но все это в интересной, увлекательной форме", - рассказывает Ирина.
По словам мамы Дениса, она бы всем родителям по возможности советовала принять участие в проекте, да и с удовольствием отправила бы сына еще раз.
Фото: Дмитрий Чернов.
Кстати, в управлении образования ВКО рассказали, что уже разрабатывают планы по продолжению проекта. Возможно, попасть второй раз участникам не получился, но вот географию, видимо, придется расширить. Просто желающих изучать государственный язык оказалось намного больше, чем предполагалось.
"Мы получили множество заявок со всех регионов страны, очень большой отклик от населения всей республики. Естественно, это проект только для восточноказахстанцев, но даже сейчас у нас 127 заявок при предполагаемой норме в 68, на которую мы рассчитывали", - отметила руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышева.
В планах управления образования более масштабная реализация этого проекта. Скорее всего следующий заезд будет не только в села Катон-Карагайского района, но и Курчумского.
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