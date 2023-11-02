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В ВКО закрыли мост из-за подъёма уровня воды в реке Ульба

Вчера, 23:25
АВТОР
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instagram.com/eastkazpolice Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
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Фото: instagram.com/eastkazpolice

В Восточно-Казахстанской области временно закрыли движение через мост реку Ульба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"В связи с большим количеством осадков, поднятия уровня воды в реке Ульба, частично подмыты регуляционные сооружения моста через реки Ульба по малой объездной автодороге от УМЗ-Атамановский остров. В целях обеспечения безопасности принято комиссионное решение о временном закрытии движения через мост, до проведения экспертных заключений", — сообщили в ДП ВКО.

На перекрытом мосту установлены посты полиции, запрещающий знак и ограждающие блоки.

Напомним, в ВКО реки переполняются из-за обильных дождей на востоке Казахстана. Специалисты отмечают, что такое явление в основном регистрируют весной.

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