В ВКО закрыли мост из-за подъёма уровня воды в реке Ульба
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области временно закрыли движение через мост реку Ульба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
"В связи с большим количеством осадков, поднятия уровня воды в реке Ульба, частично подмыты регуляционные сооружения моста через реки Ульба по малой объездной автодороге от УМЗ-Атамановский остров. В целях обеспечения безопасности принято комиссионное решение о временном закрытии движения через мост, до проведения экспертных заключений", — сообщили в ДП ВКО.
На перекрытом мосту установлены посты полиции, запрещающий знак и ограждающие блоки.
Напомним, в ВКО реки переполняются из-за обильных дождей на востоке Казахстана. Специалисты отмечают, что такое явление в основном регистрируют весной.
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область