Реки переполняются из-за обильных дождей в ВКО

Реки переполняются из-за обильных дождей на востоке Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Так, поднялся уровень Бухтармы, Убы и Ульбы. Последняя протекает через областной центр и уровень воды в ней вырос сразу на 75 сантиметров. В итоге подтопило дорогу, которая проходит под мостом.

Специалисты отмечают, что такое явление в основном регистрируют весной. Всего на востоке страны действует 64 специальных гидропоста, на которых строго следят за уровнем рек. До критических значений ещё далеко, опасности для жителей нет, заверяют гидрологи.

"Критический уровень – 380. До критического уровня ещё 105 сантиметров. Когда приближается к критическому уровню, у нас учащённые наблюдения проводятся – каждые четыре часа. При приближении к критической отметке мы сообщаем местному акимату и МЧС", - рассказала ведущий инженер-гидролог "Казгидромет" по ВКО Айгерим Мукашева.