В ВКО впервые за несколько лет в фотоловушку попал манул

Камера запечатлела хищную кошку на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка, передает BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Фотоловушки в парке установлены на разных участках. Манул впервые попал в фотоловушку в 2015 году.