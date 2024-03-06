В ВКО впервые за несколько лет в фотоловушку попал манул
Сегодня, 11:43
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Сегодня, 11:43Сегодня, 11:43
142Фото: travelask.ru
Камера запечатлела хищную кошку на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка, передает BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Фотоловушки в парке установлены на разных участках. Манул впервые попал в фотоловушку в 2015 году.
"Это были первые и единственные кадры, снятые в Арчатинском лесничестве. Шло время, в фотоловушки попадались рыси, снежные барсы, но небольших и грозного вида котов не было. И вот наконец-то манул снова оказался в кадре", - поделились в отделе науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП.
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