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В ВКО впервые за несколько лет в фотоловушку попал манул

Сегодня, 11:43
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travelask.ru Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: travelask.ru

Камера запечатлела хищную кошку на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка, передает BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Фотоловушки в парке установлены на разных участках. Манул впервые попал в фотоловушку в 2015 году.

"Это были первые и единственные кадры, снятые в Арчатинском лесничестве. Шло время, в фотоловушки попадались рыси, снежные барсы, но небольших и грозного вида котов не было. И вот наконец-то манул снова оказался в кадре", - поделились в отделе науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП.

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