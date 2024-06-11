В ВКО спасли жеребенка из колодца

На пульт дежурного поступило от очевидца сообщение о том, что в открытый колодец упал жеребенок, передаёт BaigeNews.



По прибытию сотрудники Оперативно-спасательного отряда спустились в колодец и на руках достали жеребенка, который весил порядка 40 килограмм.

Всю спасательную операцию неподалеку находилась его "мама-кобылица", которой спасатели направили жеребенка, провожая словами "скорее иди к маме".