В ВКО спасли жеребенка из колодца
Сегодня, 13:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
123
На пульт дежурного поступило от очевидца сообщение о том, что в открытый колодец упал жеребенок, передаёт BaigeNews.
По прибытию сотрудники Оперативно-спасательного отряда спустились в колодец и на руках достали жеребенка, который весил порядка 40 килограмм.
Всю спасательную операцию неподалеку находилась его "мама-кобылица", которой спасатели направили жеребенка, провожая словами "скорее иди к маме".
Самое читаемое
- Более 100 миллионов тенге украл строитель в Астане
- Предупреждение сделали туристам, собирающимся летом в Турцию
- Отменить единый часовой пояс в Казахстане могут в начале августа
- Град диаметром три сантиметра выпал в СКО
- Есть фото побоев - брат пропавшей казахстанки в Германии рассказал о фактах насилия над сестрой