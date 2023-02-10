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Лента новостей

murmansk.aif.ru Сегодня, 12:37
73
Сегодня, 12:37
73
Фото: murmansk.aif.ru

В ВКО сохраняется угроза схода лавин

Самопроизвольный сход снега с горных склонов возможен в связи с неблагоприятными погодными условиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации областного филиала ГУ "Казселезащита", в связи с выпадением осадков, усилением ветра с 10 по 13 февраля в горных районах возможен самопроизвольный сход лавин.

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#лавина #сход #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:37
73
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