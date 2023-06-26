Фото: yk-news.kz

В ВКО снимают романтическую комедию под рабочим названием "Бухтарма", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.

Действие фильма будет происходить на Бухтарминском водохранилище. Картина выйдет в прокат осенью 2023 года

Генеральным продюсером киноленты и одним из авторов сценария выступает Алия Увальжанова, которую мы знаем по таким работам, как "Подарок Сталину", "Жаужүрек мың бала", "Александр. Невская битва", циклу документальных фильмов "Лики Евразии", а также телевизионным образовательным и художественным сериалам.

По информации режиссёра проекта Эльдара Капарова, уже отснято 50 процентов картины. Первую неделю съёмки шли на базе отдыха "Бухта Санрайз" в районе Аблакетки. Сейчас кинематографисты переместились в посёлок Октябрьский, а завершение работы планируется на базе отдыха "Оникс".

В главных ролях в фильме снимаются казахстанские актеры Сырым Кашкабаев и Адема Жанысбекова. Съёмки в Восточном Казахстане продлятся до 28 июня.