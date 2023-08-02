В ВКО сельчанин засыпал песок в бензобак чужого автомобиля
Вчера, 23:40
263
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Вчера, 23:40Вчера, 23:40
263
263Фото: pixabay.com
В ВКО суд оштрафовал сельчанина, который засыпал песок в бензобак чужого автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Дело об административном правонарушении в отношении гражданина Н. по статье 147-1 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) рассматривал Тарбагатайский районный суд.
"Нарушитель в ночь на 16 апреля, находясь в селе Акжар, засыпал песок в бензобак и повредил все колёса чужого автомобиля Lada Priora", — рассказали в пресс-службе суда.
Мотивы поступка сельчанина в суде на назвали. Злоумышленника оштрафовали на 48 300 тенге.
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