В ВКО сельчанин засыпал песок в бензобак чужого автомобиля

В ВКО суд оштрафовал сельчанина, который засыпал песок в бензобак чужого автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Дело об административном правонарушении в отношении гражданина Н. по статье 147-1 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) рассматривал Тарбагатайский районный суд.

"Нарушитель в ночь на 16 апреля, находясь в селе Акжар, засыпал песок в бензобак и повредил все колёса чужого автомобиля Lada Priora", — рассказали в пресс-службе суда.

Мотивы поступка сельчанина в суде на назвали. Злоумышленника оштрафовали на 48 300 тенге.