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В ВКО подростков поселят в гостевые семьи для изучения казахского языка
В Восточном Казахстане в этом году в пилотном режиме стартует проект по изучению государственного языка в формате "гостевой семьи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.
Учить казахский язык дети будут в необычном, но весьма эффективном формате – полностью погружаясь в языковую среду. Как стало известно, на сегодня предварительно заявки подали уже 25 детей (Усть-Каменогорск — 12, Риддер — 3, Шемонаиха — 3, Глубокое — 4, Алтай — 3).
Кроме этого подготовлена программа, дающая возможность детям узнать историю края, обычаи и традиции казахского народа, попробовать себя в игре на казахских народных инструментах, посетить местные достопримечательности и исторические памятники.
В пилоте участвуют дети в возрасте 12-14 лет, у которых уже есть определённые языковые знания и словарный запас. За каждого ребёнка принимающей семье будет выплачено по 180 тысяч тенге.
Первый поток детей заселится в гостевые семьи Катон-Карагайского района летом текущего года. Для проживания определены три села: Катон-Карагай, Урыль, Берель. Все дети отправляются в гостевые семьи в одно время — с 10 по 30 июня.
Кроме того, подготовлен алгоритм действий, согласно которому эти семьи до конца апреля пройдут тщательную проверку. До 12 мая между отделом образования, родителями детей и принимающими семьями будут заключены трёхсторонние договоры.
По информации областного управления образования, помимо содержательной части, продуманы все меры обеспечения безопасности. Акимат района сформирует специальный штаб, который будет функционировать с 20 мая по 1 июля. Задачей штаба является обеспечение безопасных условий пребывания детей в гостевых семьях.
Также в проект будут вовлечены волонтёры из числа студентов педагогических колледжей и вузов, проживающие в данных сёлах.
"Пройдя эту полезную практику, в будущем они сами смогут быть организаторами подобных проектов", — считают власти региона.
При управлении образования ВКО создан колл-центр, куда за подробной информацией могут обратиться родители, желающие отправить детей в гостевые семьи.
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