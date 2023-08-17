В ВКО осудили сельчанина, ударившего подполковника полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Инцидент произошёл 11 июля в районе Самар. В полицию сообщили, что в одном из сёл у себя дома скончался человек. Полицейские, в том числе подполковник полиции К., отправились по указанному адресу. По какой-то причине сын умершего сельчанина стал вести себя агрессивно по отношению к полицейским и ударил подполковника по лицу.

Курчумский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и назначил два года ограничения свободы.