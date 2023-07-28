В ВКО могут проверить туроператоров, организующих экскурсии по сложным маршрутам

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Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев призвал проверять бизнес, который занимается организацией туров по региону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Такое заявление он сделал во время брифинга, отметив, что многие туристические маршруты в регионе являются сложными и даже опасными. Например, маршруты на Белуху и Берель, где много скал, гор и водоёмов.

Местные предприниматели охотно предоставляют услуги по организации туров по области. Однако вопрос о том, могут ли они обеспечить безопасность своим клиентам, остаётся открытым.

Кошербаев поручил подчинённым заняться этим вопросом и проверить, на каких основаниях компании берут на себя ответственность за здоровье туристов.

"Мораторием тут не надо прикрываться. Если это связано с жизнью людей, по-моему, законодательство предполагает, что можно спокойно вмешиваться, смотреть и проверять", — отметил аким.

Напомним, 22 июля на маршруте, ведущем к подножью Белухи, девушка получила травму в результате падения с лошади. Туристку доставили в Катон-Карагайскую больницу на вертолёте.