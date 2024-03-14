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В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро

Сегодня, 08:57
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Global Look Press/Iranian Presidency Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:57
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Фото: Global Look Press/Iranian Presidency

Двое граждан Венесуэлы были задержаны за публикацию угроз и сговор с целью покушения на убийство президента страны Николаса Мадуро, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

"В городе Матурин (восточный штат Монагас) были задержаны два человека, первоначально, за публикацию очень серьезных угроз, подстрекающих к убийству главы государства Николаса Мадуро", - приводит слова прокурора телеканал Teletica.

Задержанным Ренцо Флоресу, сержанту-дезертиру из Национальной гвардии, и Уилферу Хосе Пинья, лидеру оппозиционной партии "Дело R", будут предъявлены обвинения по статье о терроризме. В их телефонах были найдены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа в городе Матурин. Угрозы они публиковали в своих статусах в WhatsApp, в частности, в одном из них было написано "в Матурине произойдет смерть Мадуро".

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