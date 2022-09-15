В Вене открылась выставка картин казахстанских детей

Впервые в Вене в рамках недели культурных мероприятий "One world. New generation" открылась выставка картин детей из Казахстана. Это победители республиканских конкурсов детского рисунка "Животные – мои друзья" и "Моя зелёная планета". 10 юных талантов прибыли в сердце Европы при поддержке Посольства Казахстана в Австрии и Генерального спонсора компании Edustream, передаёт BaigeNews.kz Конкурсы "Животные – мои друзья" и "Моя зелёная планета" проводились в 2020 году под эгидой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Идейным вдохновителем выступила Аружан Саин, Уполномоченная по правам ребёнка в Республике. Инициативу поддержали Программа ООН по окружающей среде, Министерство образования и науки и Министерство культуры и спорта Казахстана, Фонды "Дети Рисуют Мир" и "Милосердие" в рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды. Главный посыл организаторов – изменить сознание общества по отношению к животным и быть непримиримыми к жестокости. Более 6 000 казахстанских детей так глубоко прониклись темой, что не просто рисовали, но и писали эссе, видеообращения ко взрослым, где осуждали их жестокое обращение с животными, призывали к доброте и любви.

"У меня просто в голове не укладывается, как взрослые и разумные люди могут позволить беззащитным крохам бездомничать, - написала в своём эссе Ақжан Қайырбекқызы из Сарыозека, - давайте не будем терять нашу человечность и защитим домашних животных и всех животных на нашей планете".

Артём Кустов из Павлодара написал стихи:

"Я проявлю заботу

Не отберу свободу

Тебя не дам в обиду

Не пропаду из виду…"

"Мы очень верим, что голоса наших детей будут услышаны. И те предложения, которые дети сделали взрослым, парламенту и правительству Казахстана, повлияют на то, чтобы мы сохранили нашу планету, наш любимый Казахстан, природу, животный мир. Не сколько дети, а сколько взрослые нуждаются в изменении сознания, от них зависит и положение детей, и сохранность планеты", - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

В рамках недели "One world. New generation" состоялось торжественное открытие выставки картин детей с участием Посла Казахстана в Австрии Кайрата Умарова. Творения юных победителей оценили глава отделения ООН в Вене Гада Вали, депутаты австрийского парламента, послы ряда стран, руководители ОБСЕ, а также мэрия Вены и местные государственные образовательные органы.

"Образование детей может быть полноценным лишь тогда, когда в нём учитываются культура и искусство. И принципиально важно прививать любовь к окружающему миру с детства. Общечеловеческие ценности и бережное отношение к животным и нашей природе уже закладывается в стандарте школьного образования развитых стран. Будучи новатором и участником образовательной сферы Казахстана, при разработке учебников для школ мы основываемся на мировые тренды", - сказала Генеральный директор компании Edustream Наталья Мухамеджанова.

Насыщенная событиями программа для победителей конкурсов включила в себя выставку картин в Турецком культурном центре в рамках мероприятий ICDO (International Cultural Diversity Organization), мастер-классы в языковой школе Edustream, тур по Вене и окрестностям Австрии и много еще интересного.

Напомним, в 2019 году Брижит Бардо, учредитель Фонда защиты животных, обратилась к президенту Казахстана. В своём письме она указала на проблемы защиты животных в нашей стране.

Первого апреля 2020 года стартовал конкурс детского рисунка "Животные – мои друзья", инициатива была поддержана президентом РК. Международная образовательная компания EduStream выступила генеральным спонсором конкурса.

19 августа 2022 года по итогам конкурса были выбраны 10 победителей. Главным призом стала поездка в Вену, где в рамках проекта "Единый мир. Новое поколение" также проходит выставка лучших рисунков участников конкурса.