В Узбекистане судят блогершу, подарившую мужу жену
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В Ташкенте 15 августа прошло открытое судебное заседание в отношении инстаграм-блогерши, известной под псевдонимом Chechenka0909. Ее обвиняли в пропаганде многоженства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на podrobno.uz.
Ранее сообщалось, в Узбекистане блогерша подарила мужу на день рождения вторую жену.
Блогерша на суде отметила, что видео было снято в качестве шутки, в настоящее время она сожалеет о содеянном.
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"Суд признал ее виновной. Но, учитывая, что на ее попечении находятся двое несовершеннолетних детей, и ранее она не совершала правонарушение данной категории, девушку освободили от наказания и ограничились предупреждением", - говорится в сообщении.
Сообщается, что девушка замужем, имеет двоих детей и беременна третьим ребенком. Суд установил, что девушка, заведомо зная о том, что в Узбекистане запрещено многоженство, 9 августа подготовила и распространила в инстаграм ролик, где она "подарила" вторую жену супругу на его день рождения.
Девушка попросила учесть, что у нее на попечении двое несовершеннолетних детей, она беременна третьим ребенком, и смягчить ей наказание.
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