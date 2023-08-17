  • 17 Августа, 23:22
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В Узбекистане судят блогершу, подарившую мужу жену

Сегодня, 14:20
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фото из Инстаграм chechenka__0909 Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: фото из Инстаграм chechenka__0909

В Ташкенте 15 августа прошло открытое судебное заседание в отношении инстаграм-блогерши, известной под псевдонимом Chechenka0909. Ее обвиняли в пропаганде многоженства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на podrobno.uz.

Ранее сообщалось, в Узбекистане блогерша подарила мужу на день рождения вторую жену.

Блогерша на суде отметила, что видео было снято в качестве шутки, в настоящее время она сожалеет о содеянном.

 
 
 
 
 
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Публикация от Gulzoda Abdullaeva (@chechenka__0909)

"Суд признал ее виновной. Но, учитывая, что на ее попечении находятся двое несовершеннолетних детей, и ранее она не совершала правонарушение данной категории, девушку освободили от наказания и ограничились предупреждением", - говорится в сообщении.

Сообщается, что девушка замужем, имеет двоих детей и беременна третьим ребенком. Суд установил, что девушка, заведомо зная о том, что в Узбекистане запрещено многоженство, 9 августа подготовила и распространила в инстаграм ролик, где она "подарила" вторую жену супругу на его день рождения.

Девушка попросила учесть, что у нее на попечении двое несовершеннолетних детей, она беременна третьим ребенком, и смягчить ей наказание.

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