В Узбекистане приготовили 80-метровую шаурму

Фото: podrobno.uz

В узбекском городе Наманган в честь праздника Наурыз приготовили 80-метровую шаурму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Podrobno.uz.

Для её изготовления со всех уголков области съехались 100 поваров. Для приготовления было использовано 80 килограммов мяса, 40 килограммов помидоров и огурцов, 15 килограммов жареного картофеля, 20 литров соуса и другие продукты. Примерный вес шаурмы составил 160 килограммов.

В Узбекистане предыдущую рекордную по длине шаурму приготовили в Ташкенте, её длина составляла 31,5 метра.