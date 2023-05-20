В Усть-Каменогорске выявили случай клещевого энцефалита

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Сейчас заболевший находится на стационарном лечении,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, по состоянию на 16 мая по поводу укусов клещей на эндемичных территориях области в медорганизации области обратились 1057 человек. Из них 327 человек - дети до 14 лет.

С профилактической целью иммуноглобулин против клещевого энцефалита получили 1016 укушенных. Остальным не поставили прививки по причине позднего обращения, по медпоказаниям, в связи с личным отказом и так далее.

"За текущий период на территории области зарегистрирован один подтвержденный случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом в городе Усть-Каменогорск. Заболевший в настоящее время находится на стационарном лечении", — отметили в ДСЭК.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области есть постоянно действующие природные очаги клещевого энцефалита. Это территории Глубоковского, Алтай, Зайсанского, Катон-Карагайского, Уланского, Шемонаихинского, Самарский район и окрестности городов Риддер, Усть-Каменогорск.