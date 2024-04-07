В Усть-Каменогорске стартовала весенняя уборка

Уже больше недели в Усть-Каменогорске продолжается обширная кампания по весенней уборке и подготовке города к летнему периоду, передаёт BaigeNews.kz.

Ямочный ремонт по заявкам населения и нанесение дорожной разметки начали еще в марте. Кроме того, в городе уже активно готовятся к предстоящим крупным дорожным ремонтам. 2024 год объявлен в Восточном Казахстане годом дорог и Усть-Каменогорск не останется в стороне от этой инициативы. Уже в апреле-мае начнется укладка нового асфальта на 28 улицах, многие из которых находятся в микрорайонах и окраинах.

Пока же основные работы не начались коммунальные службы вычищают от мусора створы улиц, парки, скверы и аллеи. Инициативу властей с энтузиазмом встретили и жители. На уборку своих территорий все чаще выходят коллективы коммерческих предприятий и жители дворов.\

При этом в городе не слышно столь привычных в эти дни новостей о подтоплениях и паводках. Усть-Каменогорск всегда подвержен высокой паводковой опасности – город находится в низине, куда каждый год устремляются потоки со всех окрестных склонов. Тем не менее, даже столь многоводную весну удалось встретить во всеоружии. Подготовительные мероприятия, организованные руководством города, дали свои плоды. Еще в середине марта склоновые потоки удалось отвести от населенных пунктов в течение нескольких дней, избежав порчи жилья и имущества людей.

Хотя городские власти не спешат терять бдительность. По имеющимся прогнозам, область ожидает вторая волна паводков. В регионе идет подъем уровня воды в горных реках, многие из которых впадают в Ульбу. Учитывая это, на нескольких наиболее опасных участках в Усть-Каменогорске высоту русла заблаговременно подняли.

Уровень воды в городе и на подходе к нему мониторится круглосуточно, а на дежурстве постоянно находится не менее 250 человек и более 40 единиц техники. Так что к имеющимся рискам в акимате относятся хоть и серьезно, но без всякой паники. А пока все угрозы под контролем город продолжает преображаться, обретая свой летний облик.

Фото: предоставлены информационным центром города Усть-Каменогорска