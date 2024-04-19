В Усть-Каменогорске подполковника полиции оштрафовали на 3 500 000 тенге за взятку

Как сообщили в пресс-службе суда № 2 Усть-Каменогорска, подсудимый, будучи должностным лицом, получил взятку в размере 100 000 тенге за незаконную выдачу актов приема-передачи и разрешений на получение авто, водворенных на штрафстоянку, передает BaigeNews. Пособничество в получении взятки оказали несколько человек.

"Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей у подсудимых, погашение ущерба", - рассказали в пресс-службе.

Полицейскому назначили наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 тенге, а также лишили специального звания "подполковник полиции". Пособников тоже привлекли к ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.