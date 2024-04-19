В Усть-Каменогорске подполковника полиции оштрафовали на 3 500 000 тенге за взятку
Сегодня, 13:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
130
Как сообщили в пресс-службе суда № 2 Усть-Каменогорска, подсудимый, будучи должностным лицом, получил взятку в размере 100 000 тенге за незаконную выдачу актов приема-передачи и разрешений на получение авто, водворенных на штрафстоянку, передает BaigeNews. Пособничество в получении взятки оказали несколько человек.
"Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей у подсудимых, погашение ущерба", - рассказали в пресс-службе.
Полицейскому назначили наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 тенге, а также лишили специального звания "подполковник полиции". Пособников тоже привлекли к ответственности.
Приговор не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- В Казахстане призвали прекратить публичные обсуждения адвокатов, участвующих в деле Бишимбаева
- Они планировали вывезти тело – Жанна Уразбахова о действиях Бишимбаева и Байжанова
- Социальные гарантии для ученых улучшат в Казахстане
- Он ухудшил своё положение - адвокат об отказе Бишимбаева дать доступ к телефону
- Всё в крови: о конфликте в квартире Бишимбаева стало известно в суде