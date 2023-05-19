В Усть-Каменогорске под женщиной обрушился балкон

Фото: yk-news.kz

В одном из жилых домов Усть-Каменогорска обрушился балкон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Инцидент произошёл днём 18 мая на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Казахстан. В момент обрушения на балконе находилась молодая женщина, которая упала вниз.

Очевидцы говорят, что женщине упала на асфальт рядом с офисом на первом этаже дома, где работают несколько людей с медицинским образованием. Они смогли оказать посильную помощь ей и ребёнку, оставшемуся в квартире.

"Когда мы подбежали, она повторяла, что в квартире остался ребёнок. Мы выяснили, что она включила плиту и поставила казанчик, чтобы готовить. Тогда мы сильно испугались за малыша, подумали, что он может приползти к балкону и тоже провалиться в дырку. У нас руки тряслись. Побежали искать тех, кто может вскрыть дверь. Хорошо, что у их соседа оказалась болгарка, которой и удалось спилить петли с входной двери. Когда дверь вскрыли, то уже всё было в дыму. Под столом сидел и плакал мальчик. На вид ему шесть месяцев. Его в одеяле вынесли на улицу. До приезда родственников девушки он находился в офисе", — рассказывает очевидица Раушан Смаилова.

Ещё одной очевидицей произошедшего стала старшая по дому и соседка пострадавшей женщины Любовь Зиновьева.

"Здесь живут квартиранты и мне как старшей по дому жаловались из магазина, который расположен под балконом. Говорили, что балкон обрушается и куски бетона падают на крыльцо, но меры никакие не принимались, а сегодня случилась трагедия, — рассказывает свою версию Любовь Ивановна. — Хорошо, что сегодня в нашем доме слесаря проводили сварочные работы и просто повезло, что они оказались рядом и помогли спилить петли".

Пострадавшую женщину забрала скорая помощь, а ребёнка передали приехавшим на место произошедшего родственникам. Позже в управлении здравоохранения ВКО сообщили, что женщина жива и проходит обследование.

"Пострадавшая осмотрена, после проведенной диагностики её отпускают домой. Переломов и других серьёзных травм у неё нет, только обширные ссадины", — добавили в облздраве.